Шоу-бизнес
166
1 мин

Смело: падчерица экс-вице-президента США Камалы Харрис пришла на мероприятие в "голом" платье и за руку с незнакомцем

Элла Эмхофф произвела фурор провокационным образом на мероприятии.

Алина Онопа
Элла Эмхофф

Элла Эмхофф / © Associated Press

Падчерица бывшего вице-президента США Камалы Харрис - 26-летняя художница и модельер Элла Эмхофф - посетила церемонию вручения наград журнала WSJ. Innovator Awards в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Элла Эмхофф / © Associated Press

Элла Эмхофф / © Associated Press

Девушка произвела фурор своим смелым образом. На ней было черное кружевное прозрачное корсетное платье макси на бретельках, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Под наряд она надела только черные стринги.

Элла Эмгофф / © Associated Press

Элла Эмгофф / © Associated Press

Аутфит Элла дополнила черными лакированными туфлями с бантиками. У нее была прическа боб-каре с закрученными кончиками и макияж с акцентом на глазах. Из украшений девушка использовала лишь деликатный тонкий браслет на запястье.

Элла Эмхофф / © Associated Press

Элла Эмхофф / © Associated Press

На мероприятие Эмхофф пришла с незнакомцем. Они держались за руки, поэтому, вероятно, это был ее бойфренд.

Элла Эмхофф / © Associated Press

Элла Эмхофф / © Associated Press

Напомним, Элла Эмхофф посетила премию CFDA Fashion Awards в наряде от бренда Coach. На ней был серо-черно-белый топ из мраморной вязки на бретельках и клетчатая серо-черная юбка макси с большим бантом.

166
