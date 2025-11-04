Смело: падчерица экс-вице-президента США Камалы Харрис пришла на мероприятие в "голом" платье и за руку с незнакомцем

Элла Эмхофф / © Associated Press

Падчерица бывшего вице-президента США Камалы Харрис - 26-летняя художница и модельер Элла Эмхофф - посетила церемонию вручения наград журнала WSJ. Innovator Awards в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Девушка произвела фурор своим смелым образом. На ней было черное кружевное прозрачное корсетное платье макси на бретельках, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Под наряд она надела только черные стринги.

Аутфит Элла дополнила черными лакированными туфлями с бантиками. У нее была прическа боб-каре с закрученными кончиками и макияж с акцентом на глазах. Из украшений девушка использовала лишь деликатный тонкий браслет на запястье.

На мероприятие Эмхофф пришла с незнакомцем. Они держались за руки, поэтому, вероятно, это был ее бойфренд.

Напомним, Элла Эмхофф посетила премию CFDA Fashion Awards в наряде от бренда Coach. На ней был серо-черно-белый топ из мраморной вязки на бретельках и клетчатая серо-черная юбка макси с большим бантом.