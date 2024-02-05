Смело: певица вышла на красную дорожку в кружевном платье и без бюстгальтера

Певица и автор песен Элли Голдинг посетила церемонию награждения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Девушка появилась на красной дорожке в пикантном луке. На ней было черное прозрачное кутюрное платье макси с кружевом из осенней коллекции 2023 бренда Zuhair Murad.

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Наряд имел откровенный вырез, бархатный пояс с большим черным цветком и был украшен перьями на рукавах.

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Аутфит Элли дополнила кольцами от бренда Messika и черными босоножками на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку, макияж с серыми тенями на веках и молочный маникюр.

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Напомним, а коллега Голдинг – Оливия Родриго – на премии предстала в винтажном кремовом платье макси от бренда Versace, в котором Линда Евангелиста продефилировала на подиуме 1995 года.

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