Смело: певица вышла на красную дорожку в кружевном платье и без бюстгальтера

Элли Голдинг надела откровенный наряд от Zuhair Murad.
Певица и автор песен Элли Голдинг посетила церемонию награждения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
Девушка появилась на красной дорожке в пикантном луке. На ней было черное прозрачное кутюрное платье макси с кружевом из осенней коллекции 2023 бренда Zuhair Murad.
Наряд имел откровенный вырез, бархатный пояс с большим черным цветком и был украшен перьями на рукавах.
Аутфит Элли дополнила кольцами от бренда Messika и черными босоножками на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку, макияж с серыми тенями на веках и молочный маникюр.
Напомним, а коллега Голдинг – Оливия Родриго – на премии предстала в винтажном кремовом платье макси от бренда Versace, в котором Линда Евангелиста продефилировала на подиуме 1995 года.
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