Смело: победительница шоу "Холостяк-12" без белья позировала перед камерой

Екатерина Лозовицкая показала фолловерам горячие фотографии со съемки.
Победительница романтического проекта "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – снялась в откровенной фотосессии и решила показать несколько снимков из нее в Instagram.
На фотографиях девушка предстала без нижнего белья. На одну сторону она надела джинсовую куртку, которой прикрыла обнаженную грудь и интимное место.
Лозовицкая продемонстрировала татуировку под ключицей.
Лук Катя дополнила черными кожаными перчатками и ботильонами на устойчивом каблуке. Она сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж.
Напомним, соперница Кати в финале "Холостяка" Александра Мудрая выложила в соцсети свое фото топлес.
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