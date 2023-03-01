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Смело: победительница шоу "Холостяк-12" без белья позировала перед камерой

Смело: победительница шоу "Холостяк-12" без белья позировала перед камерой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2208
Время на прочтение
1 мин
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Смело: победительница шоу "Холостяк-12" без белья позировала перед камерой

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая показала фолловерам горячие фотографии со съемки.

Победительница романтического проекта "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – снялась в откровенной фотосессии и решила показать несколько снимков из нее в Instagram.

На фотографиях девушка предстала без нижнего белья. На одну сторону она надела джинсовую куртку, которой прикрыла обнаженную грудь и интимное место.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Лозовицкая продемонстрировала татуировку под ключицей.

Лук Катя дополнила черными кожаными перчатками и ботильонами на устойчивом каблуке. Она сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Напомним, соперница Кати в финале "Холостяка" Александра Мудрая выложила в соцсети свое фото топлес.

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Дата публикации
Просмотры
2208
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