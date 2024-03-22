Смело: подруга Ким Кардашьян пришла на мероприятие в "голом" платье

Анастасия Караниколау вышла в свет в прозрачном наряде.

В Западном Голливуде состоялся ивент по случаю запуска нового бренда напитков Кайли Дженнер. Мероприятие посетила подруга Ким Кардашьян – модель и ютуберка Анастасия Караниколау.

Девушка появилась там в смелом аутфите. На ней было черное "голое" платье с открытыми плечами, под которое она надела черное белье.

Анастасия Корониколау / Фото: Getty Images

Аутфит Анастасия дополнила лакированными черными туфлями. Волосы она собрала наверху, выпустив пряди, сделала макияж с акцентом на длинных ресницах и красный маникюр. В руке Караниколау держала напиток в железной банке.

Напомним, организатор вечера Кайли Дженнер сияла в обтягивающем латексном черном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее сексуальные формы.

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