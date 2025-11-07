Смело: похудевшая трансгендерная актриса пришла на церемонию в прозрачном платье и без бюстгальтера

Карла София Гаскон / © Getty Images

Реклама

Испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила церемонию награждения Break On Time 2025, которая состоялась в Мадриде.

Для своего появления звезда выбрала смелый образ. Она предстала в черном прозрачном платье макси по фигуре, украшенном стразами, и с длинными рукавами с бахромой из стразов. Под нарядом на Гаскон были белые шортики, а вместо бюстгальтера она использовала нюдовые наклейки.

Карла София Гаскон / © Getty Images

Аутфит Карла дополнила черными босоножками на шпильках, прической с локонами, насыщенным вечерним макияжем и золотыми украшениями. Она заметно похудела и теперь выглядит просто роскошно.

Реклама

Напомним, Карла София Гаскон посетила Венецианский кинофестиваль в красном платье с глубоким декольте.