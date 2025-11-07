ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

Смело: похудевшая трансгендерная актриса пришла на церемонию в прозрачном платье и без бюстгальтера

Карла София Гаскон в провокационном луке появилась на светском мероприятии в Испании.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Карла София Гаскон

Карла София Гаскон / © Getty Images

Испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила церемонию награждения Break On Time 2025, которая состоялась в Мадриде.

Для своего появления звезда выбрала смелый образ. Она предстала в черном прозрачном платье макси по фигуре, украшенном стразами, и с длинными рукавами с бахромой из стразов. Под нарядом на Гаскон были белые шортики, а вместо бюстгальтера она использовала нюдовые наклейки.

Карла София Гаскон / © Getty Images

Карла София Гаскон / © Getty Images

Аутфит Карла дополнила черными босоножками на шпильках, прической с локонами, насыщенным вечерним макияжем и золотыми украшениями. Она заметно похудела и теперь выглядит просто роскошно.

Напомним, Карла София Гаскон посетила Венецианский кинофестиваль в красном платье с глубоким декольте.

Дата публикации
Количество просмотров
170
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie