Смело: похудевшая трансгендерная актриса пришла на церемонию в прозрачном платье и без бюстгальтера
Карла София Гаскон в провокационном луке появилась на светском мероприятии в Испании.
Испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила церемонию награждения Break On Time 2025, которая состоялась в Мадриде.
Для своего появления звезда выбрала смелый образ. Она предстала в черном прозрачном платье макси по фигуре, украшенном стразами, и с длинными рукавами с бахромой из стразов. Под нарядом на Гаскон были белые шортики, а вместо бюстгальтера она использовала нюдовые наклейки.
Аутфит Карла дополнила черными босоножками на шпильках, прической с локонами, насыщенным вечерним макияжем и золотыми украшениями. Она заметно похудела и теперь выглядит просто роскошно.
Напомним, Карла София Гаскон посетила Венецианский кинофестиваль в красном платье с глубоким декольте.