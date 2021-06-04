Смело: Полина Логунова приспустила платье и показала обнаженную грудь

Healthy & beauty-блогер, ведущая и жена Дмитрия Ступки снялась в новой откровенной фотосессии.

Эпатажная Полина Логунова взбудоражила воображение поклонников откровенным снимком из новой студийной фотосессии.

В Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в длинном серебристом платье на бретельках и с вырезом на спине. Полина приспустила наряд и продемонстрировала на камеру обнаженную пышную грудь.

Ведущая одной рукой держала волосы, чтобы также похвастаться красивой спиной. На полу возле нее лежал дискобол.

Напомним, во время отдыха в Доминиканской Республике Логунова показала пышный бюст в серебристом бикини.

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