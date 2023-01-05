Смело: порноактриса из Китая пришла на мероприятие в одном лишь белье

Звезда фильмов для взрослых Николь Доши появилась на закате в полупрозрачном белье.
Порноактриса Николь Доши посетила мероприятие, посвященное звездам индустрии для взрослых — AVN Adult Expo 2023. Ивент состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада.
Доши решила оказаться в центре внимания мероприятия, поэтому пришла без одежды. На ней было только белье – полупрозрачное голубое с изображением снежинок. Соски женщина заклеила лейкопластырем.
Свой провокационный аутфит Доши дополнила высокими черными ботфортами на шпильках.
Николь сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши серьгами-кольцами.
Напомним, а другая порноактриса — Livv Fitt — пришла на мероприятие в откровенном леопардовом асимметричном кэтсьюте с цепочками, обнажавшим ее живот и пятую точку.
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