Смело: порноактриса появилась на мероприятии без трусов

Angel Youngs решила нарядиться в романтическое платье, но образ получился очень откровенным.
22-летняя порноактриса Angel Youngs в провокационном аутфите появилась на состоявшейся в Лас-Вегасе церемонии награждения премии AVN Awards. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых.
Девушка предстала на красной дорожке в романтическом прозрачном платье макси перламутрово-голубого цвета с сексуальным декольте, украшенным разноцветными стразами, и с рукавами-накидками.
Под нарядом не было белья, поэтому Angel Youngs без комплексов сверкала перед присутствующими и фотографами своими пикантными местами.
Аутфит она дополнила серебряными босоножками, сумкой со стразами, прической с локонами, макияжем с блестящими тенями и длинной моно-серьгой.
Напомним, порноактриса Мелисса Стрэттон пришла на премию в жакете от Gucci, который спустила с плеч и показала белье.
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