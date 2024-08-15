Смело: пышнотелая модель в лосинах продемонстрировала огромные ягодицы и целлюлит на них

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новое видео с прогулки по парку.

Красавица в спортивном луке продемонстрировала свои широкие бедра и пышные ягодицы. На Бон был белый кроп-топ с шнуровками на спине и серые лосины, подчеркивавшие ее пятую точку, на которой был заметен целлюлит – его девушка не стесняется, а наоборот – акцентирует внимание на нем.

"Кто еще любит целлюлит? Я люблю свою природную красоту", – подписала Грейс видео.

Грейси известна тем, что она пропагандирует бодипозитив и мотивирует своих фолловеров любить и принимать себя такими, какие они есть. Для многих девушек и женщин она стала смелым примером для подражания.

Напомним, Грейси Бон в мини-юбке и с откровенным вырезом на груди позировала на фоне Эйфелевой башни.

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