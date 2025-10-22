Смело: Сара Полсон в "голом" костюме и без бюстгальтера пришла на премьеру сериала

Сара Полсон / © Getty Images

Сара Полсон посетила в Париже премьеру юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair), в котором сыграла вместе с Ким Кардашьян, Гленн Клоуз, Наоми Уоттс, Теяной Тейлор и другими.

Для своего появления на мероприятии актриса выбрала смелый аутфит. На ней был белый прозрачный костюм от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд состоял из широких брюк и удлиненного жакета-блузки с длинными рукавами, V-образным вырезом и одной золотой пуговицей, под которым не было бюстгальтера.

Сара Полсон / © Getty Images

Лук Полсон дополнила белыми туфлями-лодочками и коричневым клатчем-футляром с интересной деталью — золотыми пальцами с бриллиантовыми ногтями, которые как будто обнимают пальцы актрисы.

Сара сделала гладкую укладку с челкой на лбу, макияж с персиковыми румянами и красный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами с крупными белыми камнями, а шею — золотым колье с еще большим камнем красно-желто-белого цветов.

Напомним, на премьере сериала в Париже была также Ким Кардашьян, которая предстала там в винтажном платье ледяно-голубого цвета от Christian Dior.