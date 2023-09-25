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Смело: сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли в прозрачном наряде пришла на вечеринку Dolce & Gabbana

Смело: сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли в прозрачном наряде пришла на вечеринку Dolce & Gabbana

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
446
Время на прочтение
1 мин
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Смело: сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли в прозрачном наряде пришла на вечеринку Dolce & Gabbana

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

36-летняя модель выглядела стройно и сексуально.

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в Instagram снимки своего смелого образа, в котором она посетила вечеринку Модного дома Dolce & Gabbana, состоявшуюся в рамках Миланской недели моды. Красавица устроила себе фотосет у фонтана.

Модель была одета в прозрачный бежевый наряд от Dolce & Gabbana, состоявший из жакета и юбки миди. Под костюмом на ней был бюстгальтер и трусы с высокой посадкой.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Аутфит Рози дополнила бежевыми босоножками на шпильках и небольшой сумочкой в тон. Она распустила волосы, сделала макияж в нежных оттенках, молочный маникюр и завершила аутфит длинными серьгами и кольцами.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель выглядела стройно и очень сексуально.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, недавно Рози со своим любимым – 56-летним Джейсоном Стэтхэмомпосетила показ бренда Burberry, состоявшегося в рамках Лондонской недели моды.

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Дата публикации
Просмотры
446
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