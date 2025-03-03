Смело: Сиара пришла на вечеринку Vanity Fair Oscar в прозрачном кэтсюте с перьями

39-летняя певица любит одевать "голые" наряды на ивенты и привлекать к себе внимание.

Сиара посетила вечеринку Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз. На ивент она пришла в сопровождении своего мужа – игрока в американский футбол Рассела Уилсона.

Сиара и Рассел Уилсон / Фото: Associated Press

Артистка выбрала для своего появления смелый и в то же время эффектный лук. На ней был прозрачный обтягивающий кэтсьют от Dsquared2, расшитый пайетками, бахромой, а также перьями на длинных рукавах и брюках. Под нарядом были нюдовые трусы с высокой посадкой, а вместо бюстгальтера она использовала нюдовые наклейки.

Сиарра / Фото: Associated Press

Наряд Сиара дополнила бежевыми босоножками на каблуках, длинным париком с челкой и локонами и макияжем в нюдово-бронзовых оттенках.

Сиарра / Фото: Associated Press

Рассел выглядел красиво в стильном черном костюме, белой рубашке, черной бабочке, очках и лакированных туфлях.

Напомним, в таком же комбинезоне продефилировала американская модель Амелия Грей во время показа коллекции осень-зима 2025 года бренда Dsquared2, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Амелия Грей / Фото: Getty Images

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