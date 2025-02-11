Смело: Сиара в прозрачном платье появилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Папарацци сфотографировали Сиару, когда она приехала на показ бренда Tory Burch, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

На певице было черное прозрачное платье длины миди, которое имело коричневые вставки на талии и белую – на воротнике. Под нарядом на Сиаре было черное боди, а на плечи она накинула стильное черное пальто с эффектом белого напыления.

Сиарра / Фото: Getty Images

Лук артистка дополнила черными кожаными туфлями, украшенными металлическими пряжками.

У нее был светлый парик боб с закрученными кончиками, макияж в бледно-бежевых оттенках и длинный нюдовый маникюр.

Аутфит Сиара завершила имиджевыми очками в черной оправе и коктейльным кольцом с большим бриллиантом.

Напомним, Сиара предстала на препати, организованном накануне 67-й ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, в черном прозрачном платье из органзы с имитированным поясом из камней и черном боди под ним с декольте в форме сердца.

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