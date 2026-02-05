ТСН в социальных сетях

Смело: Талия Сторм в откровенном платье-кольчуге и без бюстгальтера пришла на вечеринку

27-летняя певица в провокационном наряде похвасталась стройной фигурой.

Талия Сторм

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм посетила афтепати 68-й церемонии вручения премии «Грэмми» от Universal Media Group, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Звезда привлекла внимание своим провокационным аутфитом. Она предстала перед фотокамерами в откровенном коротком платье-кольчуге, которое состояло из металлических крупных пайеток, а также имело галтер-цепь. Под нарядом были черные стринги, а вот грудь Сторм скрыла под нюдовыми наклейками.

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Образ Талия дополнила черными лакированными туфлями с ремешками и на экстремально высоких платформах и каблуках.

Она сделала собранную прическу на одну сторону, вечерний насыщенный макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Уши певица украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — массивной цепью, инкрустированной бриллиантами, с подвеской в виде ее имени, а на руке у нее был золотой браслет Cartier.

Напомним, Талия Сторм вышла в свет в серой объемной шубе и черном обтягивающем кэтсьюте с пышным декольте.

