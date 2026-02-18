Смело: телезвезда в прозрачном платье и без бюстгальтера появилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Сиара Миллер / © Associated Press

Реклама

Сиара Миллер посетила показ бренда LaQuan Smith, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Красавица привлекла внимание своим откровенным аутфитом.

Сиара Миллер / © Associated Press

Знаменитость появилась перед фотокамерами в черном прозрачном обтягивающем платье в полоску длины макси, под которым на ней были только стринги. На зоне груди была прозрачная вставка-лиф в клетку. Сиара продемонстрировала стройную фигуру.

Сиара Миллер / © Associated Press

Образ Миллер дополнила черными туфлями. У нее была аккуратная укладка, макияж с шоколадной помадой и французский маникюр.

Реклама

Сиара Миллер / © Associated Press

Напомним, Сиара Миллер на церемонию вручения премии "Грэмми" пришла в откровенном черном платье макси с полностью обнаженной спиной, вырезами по бокам и высоким разрезом почти до талии.