Смело: трансгендерная модель пришла на фэшн-шоу в прозрачном платье и без белья

Инес Рау, встречающаяся с самым дорогим футболистом мира Килианом Мбаппе, в откровенном образе появилась на Неделе моды в Париже.

В рамках Парижской недели моды состоялся показ мужской одежды Saint Laurent осень-зима 2023-2024. Фешн-шоу посетила трансгендерная французская модель – 32-летняя Инес Рау.

Кстати, она стала известна, как первая трансгендерная модель, украсившая обложку мужского журнала Playboy. Рау сделала операцию по смене пола в 16 лет, а публично об этом рассказала в 24 года.

Инес появилась на модном показе во всем коричневом. На ней был кожаный длинный плащ и длинное прозрачное платье. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому обнаженную грудь Рау загадочно прикрывала плащом. Хорошо, что трусы она одела.

Инес Рау / Фото: Getty Images

Образ модель дополнила черными лакированными слингбэками на шпильках, прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах и длинными серьгами.

Напомним, ходят слухи, что Инес встречается с 23-летним нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе, который, по версии издания Sportic, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. В сезоне-2022/23 он заработает 125 млн долларов.

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