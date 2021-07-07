Смело: участница "Холостяка-10" в кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальным бюстом

Экс-участница романтического проекта показала горячие снимки из нового фотосета.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Виктория снялась в пикантной фотосессии и решила показать несколько кадров из нее.

Красавица появилась в белой расстегнутой блузке, под которой на ней был черный кружевной бюстгальтер. Лиф идеально подчеркнул ее сексуальный пышный бюст, который она демонстрировала на камеру.

Вика из "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

Аутфит Вика дополнила джинсами клеш и черным поясом с пряжкой. Шею девушка украсила цепочками и крестиком. Ровная укладка и макияж в нюдовых оттенках завершили обольстительный образ Виктории.

Вика из "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

Вика из "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

А другая участница "Холостяка-10" Кристина показала фото с прогулки на яхте. Девушка позировала в черном купальнике, который прекрасно сидел на ее стройной и сексуальной фигуре. В руке Кристина держала тарелку с фруктами. Она закрыла глаза и показывала язык.

Кристина Чем/Instagram kris.chem

Читайте также: В бикини с рюшами и золотой цепочкой: финалистка шоу "Холостяк-10" релаксировала в бассейне

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку