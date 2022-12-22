Смело: участница "Холостяка-12" показала фото без бюстгальтера

Виктория Варлей не стесняется публиковать в соцсети свои откровенные снимки.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк-12" — актриса Виктория Варлей — опубликовала в Instagram новую серию пикантных фотографий.

Актриса решила пофотографироваться перед зеркалом в комнате.

Вика продемонстрировала три соблазнительных образа. Сначала она предстала в светлом нижнем белье.

Виктория Варлей/Instagram

Затем Варлей похвасталась плоским животом в черном белье.

Виктория Варлей/Instagram

А на третьем снимке женщина появилась совсем без бюстгальтера. Обнаженную грудь она прикрыла рукой. Из одежды на ней были белые мини-шорты.

Виктория Варлей/Instagram

"Напишите ваши 3 желания на 2023 год, и я наколдую, чтобы хотя бы одно из них исполнилось", — подписала фотографии актриса.

Напомним, на церемонии роз Виктория предстала в коротком белом платье-рубашке и коричневых ботфортах. Образ она дополнила платком с принтом, поверх которого надела белый козырек, из-под которого выглядывала волнистая укладка.

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