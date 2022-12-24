Смело: участница "Холостяка-12" пришла на церемонию роз без бюстгальтера

Саша Мудрая надела жакет на голое тело.
В эфир вышел девятый выпуск 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабной войны.
На церемонии роз девушки предстали в аутфитах, которые они себе выбрали сами, ведь была неделя самоуправления.
Поэтому одна из участниц – 25-летняя Александра Мудрая – отдала предпочтение смелому луку. Она предстала в бежевом брючном костюме в полоску. Жакет оверсайз девушка одела на голое тело. Лацканы едва прикрывали ее обнаженную грудь.
Наряд Саша дополнила черными туфлями на шпильках, а соблазнительную зону декольте от шеи и до пупка она украсила длинной блестящей цепочкой-ожерельем.
"Мой наряд говорит о смелости и сексуальности", — сказала Саша на церемонии роз.
Мудрой сделали элегантную прическу с прикорневым объемом и макияж с черными стрелками.
Напомним, а другая участница проекта – Екатерина Лозовицкая – появилась на церемонии роз в эффектном красном платье.
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