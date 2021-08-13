Смело: участница "Холостяка-11" предстала перед камерой топлес

Даша Ставнича снялась в откровенном фотосете.
Лето - пора ярких и сексуальных фотосессий, как в купальниках, так и вовсе без них.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – фитнес-тренер Даша Ставнича – приятно удивила откровенным снимком, который опубликовала в Instagram. Девушка снялась в смелой фотосессии, в которой она позировала без белья.
На фото Даша запечатлена топлес. Обнаженную грудь она прикрыла цветами.
А ранее Ставнича в черном бикини продемонстрировала свои упругие и сочные, как спелые персики, ягодицы. А еще она показала спортивное тело в бикини цвета фуксии.
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