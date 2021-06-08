Смело: участница шоу "Холостяк-11" без белья позировала перед камерой

Джессика Чеги выложила в соцсети откровенные фото.

Участница 11 сезона шоу "Холостяк" — 25-летняя Джессика Чеги — показала в Instagram новые снимки с откровенной студийной фотосессии, где она предстала в образе total black.

Позировала красавица в прозрачной черной водолазке, которую она надела на голое тело. Обнаженный бюст Джесс прикрыла локонами.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

Водолазку она скомбинировала с классическими черными брюками со стрелками и черными босоножками на шпильке. Свой лук Чеги завершила сдержанным макияжем.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

"Всю жизнь я куда-то спешила... Спешила вырасти, построить карьеру, найти любовь и в отношениях я тоже всегда стремилась ускорения. Я так спешила научиться жить, не замечала ничего вокруг.

Я очень благодарна судьбе за то, что имею и за тот бесценный опыт, который получила. Счастлива, что прошла такой путь и встретила своих людей.

Но сейчас душа стремится замедление. Я хочу наслаждаться каждым днем ​​и никуда не спешить. Хочу кайфовать от каждого мгновения, которое можно провести с родными и друзьями. Хочу работать в удовольствие, совершенствоваться и познавать мир.

Я устала пропускать счастливые моменты мимо себя, теперь я хочу полностью быть в них", - написала под фото Джессика.

Еще одна участница "Холостяка-11" — Юлия Бельченко "Зайка" снялась недавно в фотосессии тоже без бюстгальтера.

Читайте также: В бикини и прозрачном комбинезоне: победительница "Холостяка-11" на отдыхе в Турции

Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку