Смело: Ванесса Хадженс пришла на светское мероприятие в бюстгальтере

Мероприятие проходило в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites, а его гостями стало множество звезд.
Актриса Ванесса Хадженс появилась вчера на презентации новой бельевой коллекции бренда Рианны Savage X Fenty. 32-летняя звезда выбрала для своего появления эффектный образ, сочетав свободные штаны пижамного стиля с халатом. Свой изумрудный халат Ванесса оставила расстегнутым, чтобы продемонстрировать черный бюстгальтер из новой коллекции бренда Рири.
Дополнили образ красотки украшения в виде тонких цепочек и жемчужное ожерелье на шее.
Также в бюстгальтерах вчера позировали для фото модели Джиджи Хадид, выбравшая молочный костюм Versace, и Ирина Шейк, сочетавшая бюстье с кожаным комбинезоном Chrome Hearts.
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