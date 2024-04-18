Смело: внучка Элвиса Пресли в прозрачном платье появилась на премьере сериала

34-летняя Райли Кио выбрала для своего выхода "голый" наряд от Chanel.

Внучка Элвиса и Присциллы Пресли – Райли Кио – посетила в Лос-Анджелесе премьеру сериала "Под мостом" (Under The Bridge), в котором сыграла одну из главных ролей.

Для своего появления она выбрала смелый и романтичный одновременно образ. На Райли было черное прозрачное платье миди от бренда Chanel с рюшами в зоне декольте и на манжетах. Под наряд Кио надела черное белье.

Райли Кио / Фото: Associated Press

Лук красавица дополнила черными атласными босоножками на шпильках, аккуратной укладкой с локонами и макияжем смоки-айс и помадой цвета пыльной розы. Украшения с бриллиантами завершили аутфит Райли.

Райли Кио / Фото: Associated Press

Напомним, на церемонии награждения премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе Райли Кио сияла в платье макси с глубоким декольте и прозрачной юбкой, украшенной жемчугом и камнями, под которым была короткая черная юбка с белыми пайетками. На мероприятии она была со своей бабушкой – Присциллой Пресли.

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