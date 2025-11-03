Смело: южноафриканская певица пришла на церемонию с обнаженным верхом и в ракушках

Tyla / © Getty Images

Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, которая известна под псевдонимом Tyla, посетила церемонию вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Лондоне. Девушка привлекла внимание своим провокационным луком.

Tyla предстала в экстравагантном укороченном жакете, расшитом ракушками, который надела на голое тело. Его борта прикрывали грудь звезды. Снизу на ней была черная полупрозрачная юбка макси и черные босоножки на шпильках.

Tyla / © Getty Images

Певица сделала укладку с несколькими косичками, макияж с блестящими тенями и длинными ресницами, а также маникюр с металлическим декором. Уши она украсила серьгами-цепочками, а на руках были кольца с камнями.

Напомним, Tyla любит эпатировать публику своими провокационными луками. На премию Billboard Women in Music Awards она пришла в черном "голом" платье-паутине от Jean Paul Gaultier.