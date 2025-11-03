- Дата публикации
Смело: южноафриканская певица пришла на церемонию с обнаженным верхом и в ракушках
Tyla появилась на мероприятии без бюстгальтера, топа или блузки.
Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, которая известна под псевдонимом Tyla, посетила церемонию вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Лондоне. Девушка привлекла внимание своим провокационным луком.
Tyla предстала в экстравагантном укороченном жакете, расшитом ракушками, который надела на голое тело. Его борта прикрывали грудь звезды. Снизу на ней была черная полупрозрачная юбка макси и черные босоножки на шпильках.
Певица сделала укладку с несколькими косичками, макияж с блестящими тенями и длинными ресницами, а также маникюр с металлическим декором. Уши она украсила серьгами-цепочками, а на руках были кольца с камнями.
Напомним, Tyla любит эпатировать публику своими провокационными луками. На премию Billboard Women in Music Awards она пришла в черном "голом" платье-паутине от Jean Paul Gaultier.