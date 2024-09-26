Смело: Зоя Кравиц без бюстгальтера пришла на показ в Париже

Зои Кравиц посетила показ коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 года бренда Saint-Laurent, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Для своего появления она выбрала смелый аутфит. На актрисе было кружевное мини-платье с цветочным орнаментом и длинными рукавами, под которое она надела только черные трусы. Короткая длина хорошо подчеркнула ее стройные ноги.

Зои Кравиц / Фото: Getty Images

Зои без комплексов позировала перед фотографами, демонстрируя обнаженную грудь.

Кравиц была обута в черные кожаные остроносые туфли. Волосы звезда собрала в гладкий пучок, предпочла максимально естественный макияж, уши украсила лаконичными золотыми серьгами с жемчугом, а на пальце красовалось кольцо с бриллиантами.

Напомним, Зои Кравиц попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в пикантном образе. На актрисе было бежевое боди с глубоким округлым вырезом, под которым тоже не было бюстгальтера.

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