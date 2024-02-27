Смело: звезда "Дюны" в "голом" платье и без бюстгальтера позировала на премьере фильма в Нью-Йорке

Швейцарская актриса Сухейла Якуб посетила в Нью-Йорке премьерный показ долгожданного научно-фантастического фильма "Дюна: Вторая часть" режиссера Дэнни Вильнева. Она является новым членом актерского состава ленты. Сухейла сыграла командира отряда фременьских воинов Шишакли.

Сухейло Якуб / Фото: Associated Press

На ивенте она предстала в откровенном образе. Якуб было одето в черное "голое" платье с флоритическим мотивом от бренда Christian Dior. Под нарядаом были нюдовые трусы и отсутствовал бюстгальтер, поэтому грудь она спрятала под нюдовыми накладками.

Сухейло Якуб / Фото: Associated Press

Аутфит Сухейла дополнила черными атласными босоножками на шпильках. Она собрала волосы в скромную прическу, сделала легкий макияж, молочный маникюр, украсила уши лаконичными серьгами, а пальцы – кольцами.

Сухейло Якуб / Фото: Associated Press

О фильме:

Главный герой культовой ленты Пол Атрид (Тимоти Шаламе) вместе со своей любимой Чани (Зендея) и армией фрименов отправляется в мифическое путешествие, чтобы отомстить заговорщикам, убившим его семью. Его ждут испытания и нелегкие пути к достижению цели.

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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