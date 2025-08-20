ТСН в социальных сетях

Смело: звезда соцсетей в "голом" платье пришла на премьеру фильма

Девушка привлекла внимание своим провокационным аутфитом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Марчи

Джессика Марчи / © Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась премьера научно-фантастического боевика «Первобытная война» (Primitive War), которую посетила звезда соцсетей и актриса Джессика Марчи.

Девушка появилась на ивенте в смелом образе. На ней было «голое» черное платье по фигуре с принтом и на тонких бретельках, под которое она надела нюдовые трусы. Наряд Джесс скомбинировала с бежевыми лакированными туфлями-лодочками.

Джессика Марчи / © Getty Images

Джессика Марчи / © Getty Images

Марчи распустила волосы, сделала макияж с помадой ягодного оттенка, украсила уши лаконичными серьгами, шею — золотой цепочкой, а на руке были часы.

