- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Смело: звезда соцсетей в "голом" платье пришла на премьеру фильма
Девушка привлекла внимание своим провокационным аутфитом.
В Лос-Анджелесе состоялась премьера научно-фантастического боевика «Первобытная война» (Primitive War), которую посетила звезда соцсетей и актриса Джессика Марчи.
Девушка появилась на ивенте в смелом образе. На ней было «голое» черное платье по фигуре с принтом и на тонких бретельках, под которое она надела нюдовые трусы. Наряд Джесс скомбинировала с бежевыми лакированными туфлями-лодочками.
Марчи распустила волосы, сделала макияж с помадой ягодного оттенка, украсила уши лаконичными серьгами, шею — золотой цепочкой, а на руке были часы.