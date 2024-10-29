Смелое решение: Эйса Гонсалес блеснула нижним бельем под абсолютно прозрачным черным нарядом

34-летняя мексиканская красавица - актриса Эйса Гонсалес - которую многие поклонники нашумевшего сериала Netflix "Задача трех тел" помнят по роли Огги Салазар, появилась на улице в Лос-Анджелесе.

Для своего появления на шоу она выбрала действительно смелый и привлекающий внимание шифоновый наряд, ведь надела совершенно прозрачный костюм с юбкой и блузой, которую украшал бант на шее. Лук она дополнила черным кружевным бюстгальтером, капроновыми колготками и плотными шортами.

Также актриса обула туфли на каблуках, на глаза надела очки, а волосы уложила в объемную прическу.

Эйса Гонсалес / Фото: Getty Images

Во время интервью Эйса рассказывает о том, как она пила и сходила с ума только на Хэллоуин, о том, как брат обмотал ее скотчем, когда ей было три года, о своем новом сериале La Máquina, где выграла с Диего Луной и Гаэлем Гарсией Берналем и о том, как она жила в доме своего детства с мамой в Мехико во время съемок.

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