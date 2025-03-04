Смелое решение: ведущая купила платье в Instagram за 99 долларов и надела на вечеринку "Оскара"

Женщина создала из дешевого платья наряд для красной дорожки. На переделку у нее ушло всего шесть часов.

58-летняя телеведущая и известный шеф-повар Сандра Ли появилась среди гостей вечеринки в Западном Голливуде. Мероприятие, которое она посетила, это - 33-я ежегодная вечеринка по случаю вручения премии "Оскар" Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Вечеринка является благотворительной и вносит вклад в фонд за счет продажи дорогих билетов, которые предоставляются только по приглашениям, а также аукциона.

Готовясь к важному мероприятию Сандра должна была придумать, что надеть и как-то случайно увидела в Instagram платье, которое продавалось всего за 99 долларов, рассказала она People. Это был наряд голубого цвета, сшитый из жатого бархата и украшен квадратным декольте.

Сандра Ли / Фото: Associated Press

"Сначала я не решалась заказывать, потому что они никогда не бывают такими хорошими, как выглядят на сайте, но это платье стало исключением. Оно было таким же красивым!" — говорит Ли о своем наряде. "Мне всегда нравится надевать что-то уникальное на особые мероприятия, и как член правления Фонда Элтона Джона я люблю представлять себя и выглядеть наилучшим образом", — добавила женщина.

Когда Сандра поняла, что розы на оригинальном платье "не столь изысканны, как само платье", она взяла дело в свои руки.

"Я позволила своему воображению поразмышлять о том, как я могу воссоздать и украсить это платье, и когда моя творческая энергия взыграла, я подумала, что создам что-то уникальное, чтобы надеть его на нашу ежегодную церемонию вручения премии "Оскар"", — говорит Ли.

Сандра Ли / Фото: Getty Images

Она добавила тюлевый низ с оборками и верх, украшенный камнями, цветами и драгоценной антикварной отделкой, которую нашла в Новом Орлеане. Ведущая также добавила немного длины к низу платья, чтобы сделать его официальным нарядом для красной дорожки, а не коктейльным. По словам Ли, на декорирование и переделку платья ушло около шести часов, а затем она взяла старинную сумочку, которую купила в винтажном магазине, и украсила ее, чтобы она сочеталась с платьем.

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