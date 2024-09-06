Смелое решение: Виктория Бекхэм похвасталась новой стрижкой

Британская дизайнер опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фотографий с празднования дня рождения своего среднего сына Ромео и фолловеры обратили внимание на ее новую стрижку.

На снимке Викки запечатлена со своей семьей – мужем Дэвидом Бекхэмом, сыновьями Ромео и Крузом и дочерью Харпер.

"Потрясающие выходные в Вегасе, празднуем @romeobeckham… мы тебя так сильно любим!!! @davidbeckham @cruzbeckham #HarperSeven x скучаем по тебе @brooklynpeltzbeckham xx", - подписала фото Виктория.

Долгое время мы видели Викторию с длинными волосами, которые она часто носила распущенными, укладывая в небрежные легкие волны. Но к осени дизайнер, видимо, захотела перемен и подстриглась значительно короче.

Напомним, ранее мы показывали, как менялась внешность Виктории Бекхэм и к каким пластическим операциям она прибегала.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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