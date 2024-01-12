Смелый выбор: 21-летняя звезда "Уэнздей" Дженна Ортега надела откровенное платье на мероприятие

Звезда популярного сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега посетила премьеру фильма "Девушка Миллера", которая состоялась на 35-м ежегодном Международном кинофестивале в Палм-Спрингс.

Но любые подробности фильма да и само мероприятие отошло на второй план, когда Ортега вышла к фотографам. 21-летняя актриса удивила выбором наряда, ведь на ней было очень смелое мини-платье.

Наряд актрисы был от Модного дома Valentino. Платье являло собой свободный наряд из плотной ткани и с завышенной талией, а его верхняя часть являла собой всего четыре цветка, которые крепились к груди на специальные присоски. Также у платье были тонкие бретельки.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Образ актрисы дополнили туфли-лодочки от Christian Louboutin, а также классическое белое пальто, которое она сначало носила растегнутым, а потом и вовсе сняла. Шею Дженна украсила атласным чокером, сделала длинный французский маникюр, добавила в образ несколько украшений с жемчугом, а также на ее лице был трендовый макияж с веснушками.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Однако в последнее время девушка полюбила подобные наряды. Не так давно на премьере криминального триллера в Лос-Анджелесе она позировала в полупрозрачном мини-платье тоже белого цвета. Ее наряд был от бренда Adeam из коллекции весна-лето 2024.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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