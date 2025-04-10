- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 1 мин
Смелый выбор: 59-летняя Брук Шилдс пришла на мероприятие в мини-шортах
Актриса, сыгравшая в 1980 году в фильме «Голубая лагуна», появилась на публике.
Брук Шилдс, которой уже совсем скоро исполнится 60 лет, появилась на публике в неожиданном наряде — актриса вышла в свет в мини-шортах. Такой лук звезда выбрала для мероприятия AMC Networks 2025, которое проходило в Нью-Йорке.
Ее короткие шорты были расшиты разноцветными пайетками, а носила она их в сочетании с сетчатым топом и укороченным жакетом. Образ звезды дополнил небольшой черный клатч, а также ботильоны на каблуках. Ярким и необычным акцентом образа стали большие розовые серьги-кольца в ушах.
Несколькими днями ранее звезда «Голубой лагуны» появилась на публике в длинном черно-белом полосатом платье от Модного дома Balmain. Платье было с одним рукавом.