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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Смелый выбор: 59-летняя Брук Шилдс пришла на мероприятие в мини-шортах

Актриса, сыгравшая в 1980 году в фильме «Голубая лагуна», появилась на публике.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс, которой уже совсем скоро исполнится 60 лет, появилась на публике в неожиданном наряде — актриса вышла в свет в мини-шортах. Такой лук звезда выбрала для мероприятия AMC Networks 2025, которое проходило в Нью-Йорке.

Ее короткие шорты были расшиты разноцветными пайетками, а носила она их в сочетании с сетчатым топом и укороченным жакетом. Образ звезды дополнил небольшой черный клатч, а также ботильоны на каблуках. Ярким и необычным акцентом образа стали большие розовые серьги-кольца в ушах.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Несколькими днями ранее звезда «Голубой лагуны» появилась на публике в длинном черно-белом полосатом платье от Модного дома Balmain. Платье было с одним рукавом.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

© Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
103
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