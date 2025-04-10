Смелый выбор: 59-летняя Брук Шилдс пришла на мероприятие в мини-шортах

Брук Шилдс / © Associated Press

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Брук Шилдс, которой уже совсем скоро исполнится 60 лет, появилась на публике в неожиданном наряде — актриса вышла в свет в мини-шортах. Такой лук звезда выбрала для мероприятия AMC Networks 2025, которое проходило в Нью-Йорке.

Ее короткие шорты были расшиты разноцветными пайетками, а носила она их в сочетании с сетчатым топом и укороченным жакетом. Образ звезды дополнил небольшой черный клатч, а также ботильоны на каблуках. Ярким и необычным акцентом образа стали большие розовые серьги-кольца в ушах.

Брук Шилдс / © Associated Press

Несколькими днями ранее звезда «Голубой лагуны» появилась на публике в длинном черно-белом полосатом платье от Модного дома Balmain. Платье было с одним рукавом.

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Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images