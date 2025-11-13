Смелый выбор: дочь солиста группы U2 появилась на красной дорожке в прозрачном топе

Ив Хьюсон / © Associated Press

34-летняя Ив Хьюсон посетила мероприятие посвященное фильму «Джей Келли», но лук для красной дорожки выбрала эффектный — черный наряд, который включал платье с короткими рукавами и необычным глубоким вырезом. Дизайн наряда был эклектичным и в верхней части он был из черной легкой ткани с рюшами, а вот юбка платья была расшита пайетками.

Однако все внимание в образе было сосредоточено на топе, ведь Ив надела прозрачное шифоновое изделие на тонких бретельках и без косточек, сшитое из ткани в цветочный принт. Топ был полностью прозрачным, что приносило немного дерзости и смелости в образ, ведь надеть подобную вещь отважится не каждая женщина.

Ив Хьюсон / © Associated Press

Также на этом мероприятии Ив сфотографировалась с Инес де Рамон и Брэдом Питтом, которые также были среди гостей.

Инес де Рамон, Брэд Питт и Ив Хьюсон / © Getty Images

Пожалуй, это самый смелый образ Ив на красной дорожке на сегодняшний день, ведь звезда как-то призналась, что вообще не любит ходить по ней.

«Мне не нравятся красные дорожки. Они пугают — люди кричат ​​на тебя и всё такое. Я так давно на них не выходила из-за пандемии», — сказала она The Guardian в 2022 году.

«Я только что сидела в Zoom в красивой кофточке и спортивных штанах, и это было довольно приятно. Мне нравится мода, но я, честно говоря, довольно ленивый человек. Я бы лучше надела спортивные штаны».