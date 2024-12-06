Смелый выбор: Джорджина Родригес надела прозрачное платье на арабский кинофестиваль

У ее наряда был легкий "голый" эффект, который привлекал внимание.
В Саудовской Аравии стартовал Международный кинофестиваль на Красном море. 5 декабря это мероприятие посетила Джорджина Родригес - светская львица, модель и возлюбленная одного из самых титулованных футболистов в мире - Криштиану Роналду.
На красной дорожке в день открытия она появилась в черном обтягивающем платье-водолазка с длинными рукавами, которое также украшали довольно крупные кристаллы.
Спереди на платье Джорджины была собранная в складки ткань на бедрах, что делало образ более оригинальным. Носила платье она в сочетании с черным боди.
Но выбор такого наряда стал довольно смелым решением, ведь оно немного просвечивалось, особенно на ягодицах.
Образ знаменитость дополнила бежевыми босоножками, ярким макияжем, длинным красным маникюром, украшениями с бриллиантами и укладкой на один бок.
Несмотря на то, что ее "голый" образ привлек много внимания, все одним из самых знаковых платьев, которые она когда-либо носила, стал длинный красный наряд со шлейфом. Платье было точной копией наряда Джулии Робертс из фильма "Красотка".
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