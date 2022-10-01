Смелый выбор: Ева Лонгория в прозрачном платье-комбинации пришла на показ подруги

Вчера в рамках Парижской недели моды свою новую коллекцию представила дизайнер Виктория Бекхэм. Ее близкая подруга Ева Лонгория приехала ее поздравить и поддержать и, конечно же, попала под прицел фотографов.

47-летняя Ева Лонгория выглядела роскошно в черном платье-комбинации от Victoria Beckham. Полностью черный наряд был дополнен прозрачными вырезами и тонкими бретельками. А поверх платья Ева накинула короткий черный жакет.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В руках актриса несла черный клатч с ремешком с золотой фурнитурой тоже от Victoria Beckham. Ева собрала густые волосы в высокий хвост, сделала очень насыщенный макияж глаз и губ, а также одела серьги-гвоздики с бриллиантами.

Викторию Бекхэм пришла поддержать вся ее семья включая старшего сына Бруклина и его жену Николу Пельцт, у которой с дизайнером не самые теплые сейчас отношения.

Ева Лонгория также опубликовала фото с другого показа на Парижской неделе моды. На снимке звезда позирует в розовом брючном костюме, состоящем из блейзера, широких брюк с высокой посадкой и бюстгальтера. Аутфит от SLA The Label Лонгория сочетала с объемным клатчем от Victoria Beckham.

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