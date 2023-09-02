Смелый выбор: гостья Венецианского кинофестиваля появилась перед фотографами в "голом" платье

Красная дорожка – это всегда отличная возможность показать себя. И многие красавцы решают привлечь к себе внимание откровенным аутфитом, что и сделала наша героиня.

Гостья кинофестиваля появилась перед фотографами на дорожке в "голом" платье, украшенном белым бисером и пайетками. Оно состояло из прозрачной юбки со шлейфом и верха из полосок. Под нарядом на ней было нюдовое белье, сливающееся с кожей. Женщина выглядела стройной и сексуальной.

Гостья Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Свой образ красавица дополнила серебряными босоножками на шпильках и белым клатчем-футляром. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы. В ушах у нее были бриллиантовые серьги.

В таком пикантном луке женщина, хоть и была неизвестной для публики, но незамеченной не осталась.

Напомним, итальянская певица Малика Аян предстала на кинофестивале в жакете на голое тело и со "змеей" на шее.

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