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Смелый выбор: Наоми Кэмпбелл пришла в пикантном аутфите на вечеринку

Смелый выбор: Наоми Кэмпбелл пришла в пикантном аутфите на вечеринку

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл посетила коктейльную вечеринку Harper's Bazaar в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

На мероприятие, которое прошло в Le Veau d'Or 4 сентября, Кэмпбелл приехала в черном пикантном полупрозрачном платье из осенне-зимней коллекции Ferragamo и с перьям на одном плече, дополнив лук остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. Наоми была в украшениях Bulgari – золотом тройном колье с бриллиантами, нескольких браслетах на обоих запястьях и в кольцах с крупными камнями.

Модель сделала выразительный макияж, а волосы были уложены легкими волнами.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Манекенщица любит привлекать внимание своими образами. Например, ранее на Неделе моды в Париже она сияла, как диско-шар. Супермодель выглядела гламурно в серебряном наряде из коллекции Chanel сезона осень/зима 2022 года.

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