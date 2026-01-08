Сменила дерзкий лук на спортивный костюм: Кристен Стюарт на улицах Нью-Йорка

Кристен Стюарт / © Getty Images

Реклама

Звезду сфотографировали в подкатанных узких джинсах и короткой куртке, с черным шарфом, обмотанным вокруг шею и в черных кедах. У Кристен была взъерошенная прическа и практически отсутствовал макияж на лице.

Кристен Стюарт / © Getty Images

А позже звезду видели в белом спортивном костюме от Nike и кроссовках, она собрала волосы в высокий хвост, сделала выразительный макияж глаз и надела очки со светлыми линзами.

Кристен Стюарт / © Getty Images

А недавно Стюарт произвела фурор, когда в дерзком луке появилась перед камерами папарацци в Нью-Йорке. Она вышла на улицу в прозрачном бежевом платье-макси с блестками The ​​New Arrivals и куртке-бомбере, продефилировав перед камерами на высоких каблуках.

Реклама