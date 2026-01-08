- Дата публикации
Сменила дерзкий лук на спортивный костюм: Кристен Стюарт на улицах Нью-Йорка
35-летняя актриса Кристен Стюарт попала под прицел папарацци в Нью-Йорке в нескольких образах.
Звезду сфотографировали в подкатанных узких джинсах и короткой куртке, с черным шарфом, обмотанным вокруг шею и в черных кедах. У Кристен была взъерошенная прическа и практически отсутствовал макияж на лице.
А позже звезду видели в белом спортивном костюме от Nike и кроссовках, она собрала волосы в высокий хвост, сделала выразительный макияж глаз и надела очки со светлыми линзами.
А недавно Стюарт произвела фурор, когда в дерзком луке появилась перед камерами папарацци в Нью-Йорке. Она вышла на улицу в прозрачном бежевом платье-макси с блестками The New Arrivals и куртке-бомбере, продефилировав перед камерами на высоких каблуках.