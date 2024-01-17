Сменила бикини на шубу: Алессандра Амбросио отдыхает на модном горнолыжном курорте

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – еще недавно веселилась на вечеринке в Бразилии, а уже сегодня опубликовала серию снимков из заснеженного Аспена – популярного среди селебрити горнолыжного курорта в США.

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Але сняла свое любимое бикини и позировала уже в более теплой одежде. Она надела шубу, белые джогеры и мунбуты с мехом. Свой зимний лук модель дополнила сумкой Saint Laurent, белой шапкой Moncler, шарфом и солнцезащитными очками в белой оправе.

Алессандра Амбросио в Аспене / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио в Аспене / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио позировала на яхте в мини-юбке и с мокрыми волосами. Так она рекламировала свою линейку одежды, выпущенную совместно с брендом PatBO.

Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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