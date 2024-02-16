Сменила четыре наряда за один день: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци

В каждом образе звезда выглядела потрясающе.
Американская суперзвезда Дженнифер Лопес презентовала публике свой новый музыкальный фильм This Is Me... Now: A Love Story ("Это я… сейчас: История любви"), поэтому активно занимается его продвижением.
15 февраля артистка в Нью-Йорк посетили целых три интервью и для каждого надевала новый наряд (для одного даже два) и сделала новую прическу. Каждое появление Лопес запечатлели папарацци.
Первый образ включал черный костюм от Alaia с широкими брюками и коротким двубортным жакетом. Также на Лопес была короткая шуба из искусственного меха от The Attico в баклажановом цвете, которую она стилизовала также с клетчатым беретом, короткими перчатками, очками в черной оправе и роскошной черной крокодиловой сумкой Hermes Birkin.
В этом луке она посетила шоу NBC Today в Рокфеллер-плаза.
Второй наряд Дженнифер - это сочетание кожаной юбки-карандаша и стильной голубой блузы, которые она дополнила длинным черным пальто, обувью на платформах, очками и той же черной сумкой Birkin.
В этом луке она схода в студию ABC на на шоу The View.
Третий лук Лопес - это сочетание всего бежевого. Артистка надела объемную шубу из искусственного меха и необычный комбинезон с штанами в стиле афгани, глубоким декольте и вырезами на талии. Спереди наряд украшал серебряный декор с бахромой. Также на комбинезоне была драпировка и шнуровка.
Лук артистка дополнила опять солнцезащитными очками, перчатками и сумкой от Hermes Birkin, стоимость которой ошеломляет, ведь, согласно изданию Daily Mail, такой аксессуар стоит около 150 тысяч долларов.
В этом образе Лопес покидала студию ABC в Верхнем Вест-Сайде, куда ходила ради интервью на шоу The View.
Четвертый наряд Лопес - это эффектный синий комбинезон с халтером и V-образным декольте, который она надела в сочетании с объемным пальто, кожаной кепкой, туфлями на каблуках и перчатками. Шею звезды украшали массивные цепочки с подвесками.
В этом образе Лопес появилась в Bay Plaza Cinema, в Бронксе, районе Нью-Йорка .
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