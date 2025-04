Сменила два наряда за день: Сара Джессика Паркер сходила на интервью

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

В преддверии выхода нового сезона сериала «И просто так…», который является продолжением «Секса в большом городе», актриса Сара Джессика Паркер сходила на интервью. Ее заметили возле Rockefeller Center, где она посетила студию NBC и програму The Today Show.

Паркер в тот день продемонстрировала два наряда. Изначально с машины она вышла в своем любимом образе, поскольку надела узкие джинсы, серый джемпер и черное пальто. Обута она была в черные ботильоны на каблуках, а в руке держала серую сумку от Chanel. Глаза актриса спрятала за солнцезащитными очками.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Затем после интервью Сару Джессику опять сфотографировали, но она выглядела уже иначе. Актриса переоделась в обтягивающее платье в принт и складки. Также она была в черных босоножках.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Напомним, что трейлер третьего сезона сериала «И просто так…» (And Just Like That) наконец-то вышел. Компания Max, которая занимается съемкой и продвижением этого проекта анонсировала также, что трансляция сериала стартует 29 мая.

С трейлера понятно, что в новом сезоня мы опять увидим Кэрри, Миранду и Шарлотту, а также их новых подруг — Симу Патель и Лизу Уэксли. Женщина по прежнему собираются вместе на обеды, обсуждают мужчин, насущные проблемы, а также носят красивую одежду. Главная героиня сериала Кэрри Брэдшоу регулярно появляется в красивых туфлях и носит их даже дома.

