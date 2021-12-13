Сменила два образа: Лили Коллинз попала под прицел папарацци в Калифорнии

Совсем скоро состоится премьера второго сезона комедийного сериала "Эмили в Париже", главную роль в котором традиционно исполнила актриса Лили Коллинз, поэтому звезда активно посещает различные мероприятия и шоу, чтобы продвигать проект.

Сьемки сериала уже завершены, а Лили вернулась домой в США из Франции. Девушку заметила в Лос-Анджелесе, когда она шла на шоу Джимми Киммела, чтобы рассказать об "Эмили в Париже". Она была одета в оверсайз пальто коричневого цвета, теплую кофту на молнии и свободные голубые джинсы. На руке Лили несла сумку, а обута была в кроссовки.

Лили Коллинз / Getty Images

Для эфира девушка кардинально преобразилась, ведь надела элегантный вечерний наряд от Givenchy с изюминкой в виде прозрачной водолазки. Образ дополнили массивные ботинки и пояс, а макияж был сделан с акцентом на красной помаде.

Лили Коллинз / Getty Images

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