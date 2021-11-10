Сменила два образа за один день: Гвинет Пэлтроу появилась на популярном шоу

Знаменитость попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу приняла участие в развлекательном шоу Джимми Киммела. Знаменитость заметили возле студии в двух разных нарядах.
Сначала она появилась в длинном черном платье под шею и с рукавами, которое сочетала с биркенштоками и несколькими украшениями. Наряд актрисы был от ее собственного бренда goop. В руке она несла телефон и очки для зрения.
Второй образ Гвинет был более гламурным и именно в нем она появилась в эфире программы. Звезда надела трикотажное платье на тонких бретельках от бренда Christopher John Rogers, которое было украшено россыпью крупных пайеток. Завершили этот образ роскошные бархатные мюли синего цвета.
Читайте также: