Сменила два образа за один день: Гвинет Пэлтроу появилась на популярном шоу

Сменила два образа за один день: Гвинет Пэлтроу появилась на популярном шоу

Знаменитость попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу приняла участие в развлекательном шоу Джимми Киммела. Знаменитость заметили возле студии в двух разных нарядах.

Сначала она появилась в длинном черном платье под шею и с рукавами, которое сочетала с биркенштоками и несколькими украшениями. Наряд актрисы был от ее собственного бренда goop. В руке она несла телефон и очки для зрения.

Гвинет Пэлтроу / Getty Images

Второй образ Гвинет был более гламурным и именно в нем она появилась в эфире программы. Звезда надела трикотажное платье на тонких бретельках от бренда Christopher John Rogers, которое было украшено россыпью крупных пайеток. Завершили этот образ роскошные бархатные мюли синего цвета.

Гвинет Пэлтроу / Getty Images

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