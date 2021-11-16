Сменила два образа за вечер: эффектную Леди Гагу заметили на улице в Нью-Йорке

Звезда продемонстрировала очень женственные и элегантные наряды.

Леди Гага вернулась в Америку после насыщенной недели в Европе, где посетила несколько премьерных показов фильма "Дом Гуччи", в котором сыграла главную роль. Звезду заметили в Нью-Йорке возле студии шоу The Late Show, которое ведет Стивен Колберт.

По пути на программу Гага была одета в гламурный объемный жаккардовый плащ от Lanvin, который она сочетала с серебристыми туфлями от Gianvito Rossi и крупными серьгами от Kenneth Jay Lane. На лице у звезды был насыщенный макияж глаз, а волосы уложены в объемные локоны.

Леди Гага / Getty Images

После программы она также попала под прицел папарацци, но вот только в другом луке. Леди Гага надела черное элегантное платье от Valentino на одно плечо. Наряд был однотонным, но безусловным его украшением стали врез на животе и высокий разрез на юбке. Впервые платье было представлено Модным домом в коллекции Rendez Vous весна-лето 2022. Сочетала она его с золотистыми туфлями Gianvito Rossi и массивными золотыми украшениями.

Леди Гага / Getty Images

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