Сменила имидж: Алессандра Амбросио с короткой стрижкой появилась на страницах глянца

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – стала главной звездой свежего выпуска журнала Ocean Drive.

(листайте фото вправо)

На обложке бразильянка предстала в образе марионетки – к ее рукам и ногам были привязаны веревки. Она позировала в белом боди с разрезами и в золотистых босоножках на каблуках. Также девушка примерила эффектные образы в серебристых брюках, "голом" платье, в интересных туфлях с брошками и юбке со шлейфом. Локацией для съемок была выбрана галерея, поэтому на некоторых фото Але держит в руках кисть с краской и позирует у холстов.

Особого внимания заслуживает новая стрижка Амбросио – небрежное каре с челкой, хотя, наверняка, это парик.

Алессандра Амбросио снялась для журнала Ocean Drive / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула плоским животом. Бразильянка позировала в одних белых трусах и сером свитшоте.

Алессандра Амбросио похвасталась плоским животом / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Читайте также: