Сменила имидж: Алессандра Амбросио с короткой стрижкой появилась на страницах глянца

Модель снялась в стильном фотосете в новом для себя образе.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – стала главной звездой свежего выпуска журнала Ocean Drive.
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На обложке бразильянка предстала в образе марионетки – к ее рукам и ногам были привязаны веревки. Она позировала в белом боди с разрезами и в золотистых босоножках на каблуках. Также девушка примерила эффектные образы в серебристых брюках, "голом" платье, в интересных туфлях с брошками и юбке со шлейфом. Локацией для съемок была выбрана галерея, поэтому на некоторых фото Але держит в руках кисть с краской и позирует у холстов.
Особого внимания заслуживает новая стрижка Амбросио – небрежное каре с челкой, хотя, наверняка, это парик.
Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула плоским животом. Бразильянка позировала в одних белых трусах и сером свитшоте.
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