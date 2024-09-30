Сменила имидж: беременная девушка Венсана Касселя похвасталась короткой стрижкой

27-летняя австралийка бразильского происхождения – Нара Баптиста – сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее бойфренд - 57-летний актер Венсан Кассель, с которым они недавно отметили первую годовщину отношений.

Девушка не стала скрывать свое интересное положение, а в своем фотоблоге показала серию снимков, на которых позирует в черном длинном платье, которое подчеркивает ее уже округлившийся живот.

А на днях мама Нары отмечала день рождения, отмечать который они пошли в один из парижских ресторанов.

instagram.com/narahbaptista/

Интересно, что перед этим модель коротко обстригла свои роскошные кудри. Теперь у нее короткая стрижка.

instagram.com/narahbaptista/

instagram.com/narahbaptista/

Напомним, ранее беременная Нара Баптиста в коротком топе и с обнаженным животом сходила на карнавал.

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