Сменила имидж: беременная девушка Венсана Касселя похвасталась короткой стрижкой

Модель удивила своих фолловеров новой прической.
27-летняя австралийка бразильского происхождения – Нара Баптиста – сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее бойфренд - 57-летний актер Венсан Кассель, с которым они недавно отметили первую годовщину отношений.
Девушка не стала скрывать свое интересное положение, а в своем фотоблоге показала серию снимков, на которых позирует в черном длинном платье, которое подчеркивает ее уже округлившийся живот.
А на днях мама Нары отмечала день рождения, отмечать который они пошли в один из парижских ресторанов.
Интересно, что перед этим модель коротко обстригла свои роскошные кудри. Теперь у нее короткая стрижка.
Напомним, ранее беременная Нара Баптиста в коротком топе и с обнаженным животом сходила на карнавал.
Читайте также:
- В прозрачной кофте и мини-юбке: 27-летняя девушка Венсана Касселя показала фото с отдыха
- 27-летняя девушка Венсана Касселя сверкнула стройной фигурой в бикини
- Выпрямила волосы и надела черное платье: роскошная Тина Кунаки посетила мероприятие в Милане