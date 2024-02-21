Сменила имидж: дочь Мика Джаггера посетила показ Burberry с кардинально новой прической

Дочь американской супермодели Джерри Холл и лидера легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера – 32-летняя Джорджия Мэй Джаггер – попала под прицел фотографов на модном шоу бренда Burberry. Модный дом презентовал коллекцию осень-зима 2024 в Лондоне на Неделе моды.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Для мероприятия она надела белое платье на запах, которое было выполнено в виде плаща. На наряде был также мелкий принт.

Дополнила наряд модель туфлями с молниями и синими каблуками, трендовой бордовой сумкой и накрасила губы бордовой помадой. Однако в этом луке внимание привлекла кардинально новая прическа Джорджии Мэй, поскольку она отказалась от блонда и перекрасила волосы в каштановый цвет.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

На модный показ звезда пришла со старшей сестрой Элизабет, которая также надела тренч, но молочного оттенка, и сочетала его с капроновыми колготками, туфлями на платформе и небольшой сумкой.

Джорджия Мэй и Элизабет Джаггер / Фото: Associated Press

В показе Burberry принимала участие супермодель Наоми Кэмпбелл. 53-летняя женщина вышла на подиум в необычном зеленом платье-бюстье, которое полностью состояло из бахромы из нитей.

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