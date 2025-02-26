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Сменила имидж: Джорджина Родригес продемонстрировала скромный, но элегантный образ

Сменила имидж: Джорджина Родригес продемонстрировала скромный, но элегантный образ

instagram.com/georginagio

Обычно девушка предпочитает одежду, подчеркивающую ее пышные формы.

31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес любит обтягивающие наряды, которые подчеркивают ее фигуру. Поэтому поклонники звезды были удивлены ее новым образом, который она продемонстрировала в своем Instagram.

instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio

Джорджина надела классическое черное твидовое платье от Chanel, которое дополнила трендовой маленькой сумочкой также от этого французского бренда и алым "хищным" маникюром.

Волосы она так же по-новому уложила, сделав прямой пробор.

instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio

В комментариях ее фолловеры отметили, что Родригес выглядит очень элегантно.

instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio

Джорджина – возлюбленная (а по некоторым слухам, уже и жена) португальского футболиста Криштиану Роналду. Вместе они воспитывают пятерых детей, для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – она является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына– 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб "Аль-Наср".

Ранее, напомним, гламурная Джорджина Родригес позировала на теннисном корте в ярком мини-платье.

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