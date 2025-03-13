Сменила имидж: Наоми Кэмпбелл примерила образ платиновой блондинки с короткой стрижкой

Модель снялась в новой фотосессии для глянца.

54-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл стала главной звездой нового выпуска журнала i-D. На обложке глянца она была запечатлена в интересном образе – платиновой блондинки с короткой стрижкой.

Для фотосессии стилисты подобрали для Наоми дерзкие образы. Она позировала в мини-шортах, высоких сапогах, в коротких корсетных платьях, питоновых шортах-трусах, кожаном топе-бюстгальтере и т.д.

В своем Instagram Наоми отметила, что впервые снялась для i-D в 1986 году и рада снова вернуться на обложку этого авторитетного британского издания.

Также она показала видео с бэкстейджа съемки.

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл посетила показ Chanel в мини-платье и с бантом в волосах. Ее заметили папарацци по пути на показ Модного дома Chanel, который презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026.

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