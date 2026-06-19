Сменила имидж: Пенелопа Крус похвасталась самой модной стрижкой лета-2026

Пенелопа Крус / © Associated Press

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51-летняя испанская актриса, обладательница премии «Оскар» — Пенелопа Крус — сделала каре с челкой. Такая прическа называется boyfriend bob, и ее называют самой модной стрижкой нынешнего лета.

Это расслабленная, слегка небрежная версия классического боба. Пряди лежат более прямо и свободно, без сильного закругления к лицу, концы волос обычно ровные и плотные, без сильной филировки. Вдохновением для стиля послужили короткие мужские стрижки 90-х.

Результат бьюти-преображения Пенелопы Крус показал в своем Instagram парикмахер Димитрис Джаннетос.

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Актриса позирует в твидовом жакетом Chanel, который она надела поверх лаконичной белой футболки, и светло-голубых джинсах.

«Я хотел, чтобы ее прическа выглядела естественно и непринужденно! Так же, как выглядят ваши волосы на следующий день после укладки — просто взъерошенные и зачесанные набок без использования расчески!» — написал под фото Димитрис.

Ранее, напомним, свою новую прическу продемонстрировала звезда сериала «Карнивал Роу» Кара Делевинь.

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