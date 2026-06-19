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- Шоу-бизнес
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Сменила имидж: Пенелопа Крус похвасталась самой модной стрижкой лета-2026
Новая прическа очень идет испанской актрисе.
51-летняя испанская актриса, обладательница премии «Оскар» — Пенелопа Крус — сделала каре с челкой. Такая прическа называется boyfriend bob, и ее называют самой модной стрижкой нынешнего лета.
Это расслабленная, слегка небрежная версия классического боба. Пряди лежат более прямо и свободно, без сильного закругления к лицу, концы волос обычно ровные и плотные, без сильной филировки. Вдохновением для стиля послужили короткие мужские стрижки 90-х.
Результат бьюти-преображения Пенелопы Крус показал в своем Instagram парикмахер Димитрис Джаннетос.
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Актриса позирует в твидовом жакетом Chanel, который она надела поверх лаконичной белой футболки, и светло-голубых джинсах.
«Я хотел, чтобы ее прическа выглядела естественно и непринужденно! Так же, как выглядят ваши волосы на следующий день после укладки — просто взъерошенные и зачесанные набок без использования расчески!» — написал под фото Димитрис.
Ранее, напомним, свою новую прическу продемонстрировала звезда сериала «Карнивал Роу» Кара Делевинь.